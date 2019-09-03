Сана, , 14:06 — REGNUM Эксперты ООН по правам человека обвинили все стороны конфликта в Йемене в фактах сексуального насилия, совершаемых на территории страны. Об этом 3 сентября сообщает Associated Press.

Свидетельства об указанных преступлениях были опубликованы в очередном докладе правозащитников, посвященном ситуации в стране.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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