Киев, , 14:06 — REGNUM Законопроект об отмене адвокатской монополии, связанный с изменением Конституции Украины, одобрен в первом чтении депутатами Верховной рады. Инициативу 3 сентября поддержали 337 депутатов.

Минимальное число депутатов, которые должны были поддержать проект закона «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)», составляло 226 человек. Парламентарии высказались за направление документа в Конституционный суд.

Инициатором отмены адвокатской монополии выступил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о положениях, закрепленных в конституции в 2016 году. Монополия давало право на защиту в суде только лицам с адвокатскими удостоверениями. Теперь предложено оставить норму в силе лишь для уголовных процессов.

После принятия в первом чтении законопроект, связанный с поправками к конституции, должен быть поддержан по меньшей мере 300 депутатами.

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