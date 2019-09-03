Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга нашла многочисленные финансовые нарушения в МО «Финляндский округ». Как заявил корреспонденту ИА REGNUM глава этого муниципального образования, председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов, в МО «Финляндский округ» с обвинениями ревизоров не согласны. Ранее Беликов высказывался о непрофессионализме сотрудников КСП.

Всеволод Беликов Finokrug.spb.ru

Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM Проверкой КСП руководил аудитор Юрий Шутов, она проходила с 13 мая по 7 июня 2019 года. Специалисты проанализировали финансово-хозяйственную деятельность муниципального совета, местной администрации и избиркома МО «Финляндский округ» за 2017−2019 годы и обнаружили 120 нарушений на общую сумму более 34 млн рублей.

В 2017 году расходы бюджета МО составили 161 млн рублей, в 2018 — 135 млн рублей. За проверяемый период 2019 года объем расходов составил более 30 млн рублей.

«Более 24 миллионов рублей местная администрация как получатель бюджетных средств потратила на реализацию непредусмотренных законом полномочий. Основная масса нарушений, повлекших нецелевое использование более 20-ти миллионов рублей, пришлась на сферу благоустройства», — заявили в КСП.

Так, по версии КСП, были приняты и оплачены работы по капремонту дворовых территорий и устройству новых пешеходных дорожек, благоустройству территорий, не относящихся к ЗНОП местного значения, на устройство дорожной одежды на территориях земельных участков, которые находятся в собственности третьих лиц и в собственности Петербурга.

Кроме того, ИКМО, местная администрация и совет нарушили федеральный закон о контрактной системе, считают в КСП, так как в прошлом году потратили 2,3 млн рублей на товары и услуги, не соответствующие условиям муниципальных контрактов.

«Выявлено 25 нарушений, допущенных Муниципальным советом и местной администрацией при обосновании и определении начальной цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. Данный вид нарушений повлек потери местного бюджета в общей сумме более 7 миллионов рублей. Так, при проведении закупок на выполнение работ по благоустройству была завышена сметная стоимость работ», — добавляют в контрольном ведомстве.

КСП также указывает на неэффективность расходов, нарушения бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета, нарушения порядка применения бюджетной классификации РФ, нарушения бухгалтерского учета и другое.

Отчет уже направлен врио губернатора Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, а также в УФНС по Петербургу и в комитет финансов.

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«КСП отрабатывает свой хлеб. Вот приехали 10 человек и находились у меня. Надо что-то насчитать», — сказал Всеволод Беликов 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги проверки КСП.

Причем, как он отметил, основная претензия заключается в том, что муниципалы озеленяли и асфальтировали земли не на муниципальной территории, а на городской, но она кажется ему смешной.

«КСП считает, что мы должны работать только на зеленых зонах местного значения. А это совсем небольшие объемы. Странная ситуация: здесь асфальт укладываем, а дальше не укладываем и кусты сажать не имеем права. Ха-ха-ха», — сказал Беликов.

Он добавил, что проекты на каждый вид работ и их объем финансирования были согласованы в органах исполнительной власти, более того, КСП сама как внешний аудитор проверяла проекты бюджетов 2017—2018 годов и не нашла в них проблем. «Проект готовится, если город считает, что мы делаем что-то не так, то он не согласовывает», — сказал Всеволод Беликов.

Единоросс вновь сослался на письмо министерства финансов от 2014 года, в котором, по сути, говорится, что главный распорядитель бюджетных средств не может быть обвинен в нецелевом расходовании бюджета, так как он эти цели — бюджетную роспись — формирует.

«Надо знать руководящие документы минфина для единого толкования. Теперь это будет проверять прокуратура, если увидит умысел, вину объективную или субъективную, может возбудить уголовное дело, теоретически. А мы попросим руководство Контрольно-счетной палаты еще раз внимательно прочитать базовые, основные документы, когда оно вернется из отпуска», — заявил Беликов.

В суд руководство муниципалитета обращаться не намерено, так как им «не до этого» — идет предвыборная кампания.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся 8 сентября, одновременно с выборами губернатора.