Джакарта, , 13:56 — REGNUM В Южной Корее ожидают участия президента Индонезии Джоко Видодо на конференции по случаю 30-летия партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южной Кореи, которая состоится в Пусане (Южная Корея) 25−26 ноября 2019 года, сообщает Antara.

«Мы не получили официального подтверждения на сегодняшний день, но мы надеемся, что президент Индонезии сможет приехать в Южную Корею для участия в этом мероприятии», — заявил посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бом в интервью индонезийским СМИ в Джакарте.

Издание отмечает, что политика, объявленная правительством Южной Кореи в прошлом году, направлена на снижение зависимости страны от США, Китая, Японии и России, которые были в центре внешней политики Южной Кореи. Напротив, правительство Южной Кореи под управлением президента Мун Чжэ Ина стремится расширить отношения со странами Юго-Восточной Азии и Индией.

По словам посла, в Индонезии Южная Корея занимает шестое место как крупнейший инвестор с общим объемом инвестиций 7 млрд долларов США.

Ким Чанг-Бом отметил, что сотрудничество, разработанное в рамках новой политики, также начало приносить ощутимые результаты: число туристов между странами АСЕАН и Южной Кореей превысило 10 млн человек в 2018 году, а объем двусторонней торговли достиг рекордных 160 млрд долларов США.

Известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин совершит визиты в ряд стран АСЕАН, а именно в Таиланд, Мьянму и Лаос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бом заявил, что южнокорейская делегация совершит тур по пяти городам на Яве со 2 по 7 сентября 2019 года.

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