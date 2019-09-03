Браззавиль, , 14:03 — REGNUM В ходе рабочего визита во Францию президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо планирует провести переговоры с президентом страны Эммануэлем Макроном. О начале визита сегодня, 3 сентября, сообщила радиостанция RFI Kiswahili.

По информации журналистов, последняя встреча лидеров двух стран прошла в ноябре 2018 года.

Как сообщают приближенные к правительствам источники, Макрон и Сассу-Нгессо в ходе переговоров коснутся вопросов климатических изменений, экономики, внутренней политики Конго и ситуации в Ливии.

Визит президента Конго во Францию состоялся через два месяца после подписания страной соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). Со своей стороны правительство Франции пообещало предоставить стране материальную помощь в размере 88 миллиардов франков КФА (около 147 миллионов долларов США). Однако средства будут доступны только после того, как Конго выполнит 48 прописанных в договоре условий.

Эксперты сообщают, что во время текущего визита Сассу-Нгессо в Париж ожидается подписание двустороннего договора о сотрудничестве между правительствами Республики Конго и Франции.