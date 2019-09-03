Рига, , 13:39 — REGNUM Правящая в Латвии коалиция только в конце этой недели надеется согласовать список бюджетных приоритетов, что, безусловно, повлияет на распределение дополнительных бюджетных средств. Эту цель сформулировал премьер Кришьянис Кариньш по итогам встречи консультационного совета коалиции прошедшего 2 сентября, информирует портал LSM. Это означает, что вопрос о финансирование общественных СМИ в ближайшие годы: Латвийского телевидения и радио, включая, вещающие на языках меньшинств, речь прежде всего о языке русском, ЛТВ 7 и радио «Домская площадь» — подвешен в воздухе.

Суть вопроса состоит в том, что необходимо рефинансировать пробоину в бюджете общественных СМИ после того, как они уйдут с рекламного рынка. В целом, на развитие общественных медиа в 2020 году запрошено 15 млн евро, из них 7 млн ранее компенсировали доходы. В Латвии существует политический консенсус, что такой уход будет способствовать независимости латвийских государственных телевидения и радио.

Известный парадокс состоит в том, что приняв закон об уходе с рынка рекламы и соответствующий компенсации, законодатель не указал источник финансирования — посетовал премьер Кариньш. Впрочем, этот вопрос является приоритетным для всех партий и решение будет найдено, пообещал он.