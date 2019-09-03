Белорусским школьникам следует «не заморачиваться» по поводу выбора профессии и не бояться поступать в вузы, где уже меньше ненужных с точки зрения Александра Лукашенко предметов. Об этом белорусский лидер заявил 2 сентября во время общения со старшеклассниками минской школы № 93.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Минск, , 13:32 — REGNUM «Много там «хлама» было, я уже сейчас как Президент это убираю в вузах, много ненужного. Например, высшая математика. Надо понимать, что это такое, но так глубоко давать ее… Сколько я потом ни работал в сельском хозяйстве, в промышленности, мне она в таком объеме не нужна была. Но мы же все равно вколачиваем человеку в голову эту высшую математику. Если ты математик, физик и прочее — это надо. Поэтому я настаиваю: не надо пичкать детей в школе 11 лет всем и вся. Надо дать базу, чтобы он мог определиться, чем заниматься дальше. Но самая лучшая профессия — это учитель. Или руководитель какого-то предприятия. Если бы я не был учителем, не получил педобразование, я не был бы Президентом», — цитирует Лукашенко президентская газета «Советская Белоруссия».

Напомним, ранее учебные программы белорусских вузов были облегчены за счёт сокращения так называемого «соцгумблока». В итоге будущие юристы не изучают логику, на многих специальностях не читается полноценный курс философии. Зато появились такие предметы, как «Основы идеологии белорусского государства», «История белорусской государственности», спецкурсы по истории масонства в Белоруссии и тому подобное.