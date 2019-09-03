Москва, , 13:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин со своим монгольским коллегой Халтмаагийн Баттулгой возложили венок к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации российского президента.

Отмечается, что на церемонии также присутствовали ветераны, участвовавшие в боях на Халхин-Голе, а также российские и монгольские участники международной молодежной экспедиции «Пламя гордости за победу».

После возложения венка лидеры двух стран пообщались с ветеранами.

Напомним, в ходе прошедших сегодня переговоров, стороны подписали соглашение о дружбе и всеобъемлющем сотрудничестве между странами.

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