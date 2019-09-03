Сеул, , 16:17 — REGNUM Южнокорейские журналисты задавали «вопросы с пристрастием» министру юстиции страны Чо Гуку, доверенному лицу президента Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает агентство Reuters.

Чо Гук отвечал на интересовавшие журналистов вопросы в ходе пресс-конференции в Сеуле, продолжительность которой составила 11 часов.

Отмечается, что министр юстиции Южной Кореи опроверг утверждения сотрудников СМИ о том, что его дочь якобы получила привилегии при поступлении в институт. Чо также отверг обвинения в том, что его семья якобы уклонялась от уплаты налогов при передаче наследства своим детям.