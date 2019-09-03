Киев, , 13:19 — REGNUM Вопрос снятия депутатской неприкосновенности был «самым старым политическим мифом Украины», заявил 3 сентября украинский политолог Виталий Бала, комментируя сегодняшнее голосование в Раде.

«Этот вопрос неоднократно использовали в избирательных кампаниях, много лет подряд. Фактически ситуация с депутатской неприкосновенностью уже стала абсурдной», — отмечает эксперт.

Эксперт позитивно оценил то, что Верховная рада 9-го созыва проголосовала за снятие неприкосновенности с народных депутатов, однако отметил, что на этом вопрос с неприкосновенностью не является окончательно решенным

«Теперь нужно двигаться дальше и снять неприкосновенность с судей и президента. И какой-то иммунитет у депутатов все-таки должен быть — чтобы власть не могла преследовать оппонентов за их политическую деятельность», — резюмировал Бала.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, 3 сентября, Верховная рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. За инициативу проголосовали 373 народных депутата при 300 необходимых. Основные голоса ждала партия Зеленского «Слуга народа», которую в полном составе поддержали фракции «Батькивщина», «Голос», подавляющее число внефракционных депутатов и частично «Европейская солидарность» Порошенко. На голосование прибыл и президент Зеленский, который напутствовал депутатов небольшой речью.