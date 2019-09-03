Сухум, , 13:19 — REGNUM 3 сентября служба госбезопасности Абхазии опубликовала официальное заявление, в котором прокомментировала ситуацию, сложившуюся на югоосетинско-грузинской границе.

В заявлении, в частности, отмечено, что СГБ Абхазии внимательно следит за ситуацией в районе н.п. Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии. В службе госбезопасности указали, что, открыв под предлогом борьбы с беспилотным летательным аппаратом, грузинская сторона создала опасный прецедент, который в дальнейшем может иметь самые серьезные последствия.

СГБ подчеркнула, что госграница между Южной Осетией и Грузией вновь превращается в линию фронта, в чем виновна безответственная и агрессивная политика Тбилиси. «Считаем, что единственным выходом из сложившейся ситуации может быть только отвод грузинских силовиков от н.п. Уиста и ликвидация ранее обустроенного там блокпоста. Эта мера позволит в дальнейшем всем сторонам вернуться к режиму переговоров, снять спорные вопросы и напряженность», — отметили в заявлении.

Служба госбезопасности Абхазия напомнила, что Грузия не реагирует на предложения Сухума приступить к обсуждению вопросов прохождения государственной границы, ее делимитации и демаркации.

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