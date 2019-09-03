Киев, 3 сентября 2019, 13:16 — REGNUM Некоторые депутат Верховной рады Украины могут попытаться оспорить отмену депутатской неприкосновенности в Конституционном суде. Об этом 3 сентября заявил в кулуарах парламента спикер Рады Дмитрий Разумков.
Он заверил, что Рада придерживалась всех политических и юридических процедур во время голосования и рассмотрения законопроекта №7203.
Он также напомнил, что ранее украинцы стремились «иметь корочку» депутата, поскольку её наличие позволяло им «ездить на красный свет или часто вести себя очень невежливо по отношению к другим нашим гражданам».
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За документ проголосовали 373 парламентария — более двух третей от конституционного большинства. Примечательно, что депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» не дали ни одного голоса за отмену неприкосновенности.