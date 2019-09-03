Киев, , 13:16 — REGNUM Некоторые депутат Верховной рады Украины могут попытаться оспорить отмену депутатской неприкосновенности в Конституционном суде. Об этом 3 сентября заявил в кулуарах парламента спикер Рады Дмитрий Разумков.

«Я понимаю, что сейчас народные депутаты могут обращаться в Конституционный суд. Но я не понимаю, как после этого можно будет идти опять на выборы и рассказывать, как вы заботитесь о судьбе простых украинцев. Это двойные стандарты», — заметил Разумков.

Он заверил, что Рада придерживалась всех политических и юридических процедур во время голосования и рассмотрения законопроекта №7203.

«Мы выдержали процедуру. Регламент — очень трудный закон. Всегда можно найти какой-то пункт, к которому можно вернуться и сказать, что он не в полном объеме был выполнен. Это будет всегда, при любой Верховной раде. Но если мы с вами идем по общим процедурам, которых мы придерживались во время рассмотрения этого закона, я уверен, что его принятие полностью отвечает действующему законодательству», — сказал Разумков.

Он также напомнил, что ранее украинцы стремились «иметь корочку» депутата, поскольку её наличие позволяло им «ездить на красный свет или часто вести себя очень невежливо по отношению к другим нашим гражданам».

«Понимание того, что ты можешь нарушать закон и тебе за это ничего не будет, ушло в прошлое. Мы о такой практике все-таки забудем», — сказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За документ проголосовали 373 парламентария — более двух третей от конституционного большинства. Примечательно, что депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» не дали ни одного голоса за отмену неприкосновенности.