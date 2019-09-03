Киев, , 13:15 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины имеют право оспорить законопроект №7203 об отмене депутатской неприкосновенности в Конституционном суде (КСУ). Об этом 3 сентября заявил в кулуарах парламента депутат Верховной рады, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.

«Это (о желании некоторых депутатов обжаловать закон №7203 в КСУ — ред.) — конституционное право 150 депутатов подавать в Конституционный суд. Сегодня я бы не хотел обсуждать это. Закон принят, этот закон справедливый. Я и наша фракция его полностью поддерживаем», — сказал Вакарчук, комментируя принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Он заверил, что отсутствие неприкосновенности не помешает его фракции выполнить предвыборные обещания.

«Депутаты, министры, президент, которые олицетворяют власть, должны помнить, что украинский народ всегда видит свои красные линии… Мы без неприкосновенности и с неприкосновенностью будем выполнять все обещания, которые давали во время избирательной кампании: это и парламентская реформа, и борьба с монопольным положением, против олигархов, и приведение украинского законодательства к европейским нормам, и снижение регуляций», — сказал Вакарчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября парламент Украины принял во втором чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно документу, с 1 января 2020 года неприкосновенность будет упразднена. Правоохранительные органы смогут привлекать депутатов к уголовной ответственности без согласия парламента.