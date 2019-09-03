Улан-Батор, , 13:13 — REGNUM Как только стало известно, что президент РФ Владимир Путин совершит визит в Монголию 3 сентября с целью участвовать в праздновании 80-летнего юбилея в боях при Халхин-Голе, в соцсетях появились разные отклики, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Монгольские пользователи соцсетей бурно отреагировали на визит Путина. Одной из причин недовольства стало то, что правительство 28 августа, объявило 3 сентября выходным днем, что для деловых кругов явилось внезапным и неприятным решением.

Некоторые пользователи выразили свое недовольство, написав, что Россия для Монголии — не брат и всю историю Россия старалась, чтобы Монголия была зависимой от нее.

Один из пользователей «Фейсбука» Ганбат Гонгоржав написал: «Журналисты, спрашивайте у Путина следующие вопросы: «Почему Россия вмешивается во внутренные дела Монголии и стоит против проекта по стротельству ГЭС на реках Эг, Шурэн и Орхон, которые не являются трансграничными?», «Почему таможенные работники и пограничники России презрительно относятся к гражданам Монголии, которые пересекают государственные границы?»«

Также сегодня он написал в своей странице: «Очень внимательно слышал речь Путина. Он сказал, что РФ будет сотрудничать в работе по увеличению мощности IV электростанции, а также Россия и в дальнейшем будет надежным поставщиком электроэнергии в Монолию. Значит, Россия в дальнейшем будет мешать реализации проектов ГЭС Монголии».

Известный в Монголии публицист Дашдэлэгийн Батбаяр считает, что единственной пользой от приезда Владимира Путина в Монголию является то, что 3 сентября был объявлен выходным днем. Отметим, ранее, в 2014 году, когда в Монголии отмечали 75-летний юбилей боев у реки Халхин-Гол, правительство не объявляло этот день выходным.

«После первого визита Путина в 2000 году почти не произошли изменения в отношениях между странами. По прежнему торговый баланс наших стран убыточен для нас. Наша страна полностью зависит от поставки электроэнергии и горючего, почти не модернизовалась Улан-Баторская железная дорога. Президент Монголии перестарался, организовав этот визит на высоком уровне социалистической идеологии, что раздражает монгольских интеллигентов. Путин и его делегация говорили про то, что было сказано 20 лет назад. Поэтому не жду от этого визита какие-то положительные результаты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM монгольский публицист Дашдэлэгийн Батбаяр.

Также сегодня в «Фейсбуке» появились сообщения, что монгольские полицейские якобы начали проверки пользователей, которые негативно отреагировали на визит Путина в «Твиттере», и требуют немедленно остановить эти действия.

Пользователь «Фейсбука» Б. Мэргэн написал «Говорят, полицейские начали проверять пользователей, которые негативно отреагировали на визит Путина в «Твиттере», и требуют, немедленно остановить эти действия. Думал, что недействительная информация. Но люди начали со мной связываться, чтобы получить юридические консультации. Значит, действительно происходит проверка. Не могу понять, по каким законам правоохранители собираются штрафовать людей. Что же происходит?»

Официально факт проверок не подтвержден.