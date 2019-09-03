Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Следующим премьер-министром Грузии станет глава МВД Грузии Георгий Гахария. Соответствующее заявление 3 сентября сделал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он был краток и скуп на слова, но уверен в том, что Гахария займет пост премьера.

«Сегодня состоялось заседание политсовета партии, на котором я как председатель партии представил кандидатуру нового премьер-министра и получил полную поддержку партии. Затем была встреча с парламентским большинством, на которой вопросов по кандидатуре премьера ни у кого не было. И это вполне объективно и вы это прекрасно знаете. Георгий Гахария доказал это своей деятельностью на посту бизнес-омбудсмена, затем министра экономики, затем министра внутренних дел и заслужил представление на этот пост. Я уверен, что парламент утвердит его кандидатуру», — заявил Иванишвили.

Что касается дальнейших изменений в составе правительства, председатель партии отнес этот вопрос к прерогативе будущего премьера и также выразил уверенность, что Гахария представит достойный состав кабинета министов.

Как известно, уже бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об отставке 2 сентября несколько необычным способом — постом в соцсети, после чего встретился с ведущими грузинских телевизионных ток-шоу и дал некоторые «разъяснения» и ответы на отдельные вопросы.

До назначения нового правительства Бахтадзе и весь состав его правительства остаются исполняющими обязанности.