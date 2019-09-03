Джакарта, , 13:09 — REGNUM Индонезия поддерживает концепцию развития Организации экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЭС), которая должна стать краеугольным камнем в обеспечении устойчивого процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом, как сообщает Antara, заявил глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИД Индонезии Десра Перчая.

«Организация АТЭС должна быть в состоянии адаптироваться, чтобы страны смогли продолжать поиск совместных решений на региональном и глобальном уровнях», — отметил Десра Перчая.

Известно, что Индонезия всегда играла активную роль в экономической дипломатии на форуме АТЭС, в том числе посредством инициатив, связанных с расширением доступа на рынки рыбной, сельскохозяйственной и лесной продукции.

Напомним, саммит АТЭС планируется провести в Сантьяго (Чили) 16−17 ноября 2019 года. АТЭС — это форум сотрудничества между 21 экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона, целью которого является достижение устойчивого экономического роста за счет торговли и инвестиций. Индонезия присоединилась к АТЭС в 1989 году.