Анкара, , 13:14 — REGNUM Суд присяжных в столице Турции городе Анкара принял единогласное решение об освобождении бывшего сопредседателя прокурдской Народно-демократической партии Селахаттина Демирташа, об этом 3 сентября сообщает Kurdistan24.

Демирташ находится в тюрьме с 2016 года, однако политик не выйдет на свободу, так как продолжает отбывать наказание еще за одно преступление, которое пока никто отменять не собирается.

Ранее Европейский суд по правам человека заявил о необходимости освобождения Демирташа, так как он призывает к мирному решению курдской проблемы и не делает заявления, призывающие к насилию.

Напомним, Народно-демократическая партия обвиняется властями Турции в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана, считающейся в стране террористической организацией.

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