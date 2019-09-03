Москва, , 13:05 — REGNUM Министерство обороны России обустраивает в Сирии пункты базирования в Хмеймиме и в Тартусе. Об этом сегодня, 3 сентября, на селекторном совещании сообщил глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

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По его словам, на авиабазе Хмеймим ведётся обустройство авиационной группировки Вооружённых сил РФ, в порту Тартус — объектов для обеспечения ремонта судов Военно-морского флота. При этом учитываются возможные негативные факторы — от климатических условий до внезапных атак террористов.

«Сегодня на первый план выступили задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники российского военного контингента», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

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Напомним, 30 сентября 2015 года на сирийской авиационной базе Хмеймим в районе Латации решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ была сформирована авиационная группа ВКС России в Сирии. В группу входят самолёты-истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-24, штурмовикиСу-25СМ, а также транспортные вертолёты и вертолёты огневой поддержки, самолёты ИА-20М1 и Ту-214Р. Авиационная группа ВВС России к участвует в борьбе против террористов по просьбе президента Сирии Башара Асада иразмещается на территории Сирии бессрочно.