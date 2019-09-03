Сухум, , 13:03 — REGNUM Парламент Абхазии пригласил международных наблюдателей на второй тур выборов президента республики, сообщил 3 августа в интервью Sputnik спикер народного собрания Валерий Кварчия.

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Приглашения были направлены Госдуму и Совфед России, а также в Донецкую, Луганскую народные республики и Южную Осетию. Кварчия отметил, что свое участие в выборах на данный момент подтвердили Государственная Дума и представители ДНР и ЛНР.

Ранее представитель парламента Абхазии в беседе с корреспондентами РИА Новости заявил, что международные наблюдатели на второй тур президентских выборов приглашены не будут.

Напомним, 25 августа состоялись выборы в Абхазии, за которыми наблюдало более 60 международных представителей, в том числе из Германии, Китая и Турции. Наблюдатели отметили демократичность проведения абхазских выборов и не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Согласно итогам первого тура выборов, во второй тур голосования прошли действующий президент Рауль Хаджимба, набравший 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей. Процент явки составил 65,18%.

Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября. Избирательные участки будут открыты в Абхазии, а также Москве и Черкесске.

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