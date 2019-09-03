Москва, , 12:59 — REGNUM В Великобритании тема Brexit отошла на второй план и уже мало кого волнует, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказаться от переноса сроков выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

«Джонсон переводит стрелки, — сказал Кагарлицкий. — Brexit ушел на второй план и очень мало кого волнует. Сейчас всех волнует прецедент, когда глава правительства, пользуясь королевской прерогативой, приостанавливает деятельность парламента. Такого в Англии не было столетиями. Это рудимент средневекового права, и это уже сейчас вызывает главное возмущение и является главной темой политической дискуссии».

Поэтому, как полагает Кагарлицкий, Джонсону выгодно вернуться к теме Brexit, чтобы не обсуждать свои собственные политические действия по приостановке парламента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит новых переносов срока выхода Соединённого Королевства из Европейского союза. Кроме того, он подчеркнул, что ни за что не будет просить евробюрократов об очередной отсрочке Brexit, и Великобритания покинет Евросоюз 31 октября при любом раскладе.

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