Киев, 3 сентября 2019, 13:09 — REGNUM С 1 октября 2019 года начнётся программа цифровизации документооборота между государственными органами, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет 3 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Министр отметил, что программа рассчитана на один-два года. На данный момент не все документы можно оцифровать, для этого нужно внести изменения в законы.
Как сообщал телеканал ICTV, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах разрешить продажу земли иностранцам при условии, что они зарегистрированы на Украине как юрлица и платят налоги.
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