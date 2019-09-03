Киев, , 13:09 — REGNUM С 1 октября 2019 года начнётся программа цифровизации документооборота между государственными органами, заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет 3 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Каждый месяц госорганы пересылают друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить», — написал он.

Министр отметил, что программа рассчитана на один-два года. На данный момент не все документы можно оцифровать, для этого нужно внести изменения в законы.

«Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Верховную раду предложения», — добавил Дубилет.

Как сообщал телеканал ICTV, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах разрешить продажу земли иностранцам при условии, что они зарегистрированы на Украине как юрлица и платят налоги.

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