Псков, , 12:55 — REGNUM Избирательная комиссия Псковской области приняла постановление об усилении контроля за процедурой досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Псковского областного собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №2 и дополнительных выборах депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу №13. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Председатель областной избирательной комиссии Михаил Иванов назвал это решением оперативным реагированием напоступающие вопросы и данные о процедуре досрочного голосования в городе Пскове.

Ранее ряд псковских телеграм-каналов опубликовал фото досрочного голосования работников муниципальных предприятий в Пскове.

Заместитель избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач сегодня, 3 сентября, сообщил «Эхо Москвы в Пскове» первые данные по поводу явки избирателей на досрочное голосование: на довыборах депутата Псковского областного собрания по избирательному округу №2 досрочно проголосовали 662 человека — 2,5% от числа избирателей; на довыборах депутата Псковской городской думы по одномандатному округу №13 досрочно проголосовали 250 человек — это тоже 2,5% от общего числа избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочное голосование на выборах в Псковской области началось с 28 августа. До сегодняшнего дня, 3 сентября, оно проходит в помещениях территориальных избирательных комиссий. С 4 по 7 сентября — в помещениях участковых избирательных комиссий.

Напомним, 8 сентября в Псковской области завершатся 13 избирательных кампаний.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Псковской области началось досрочное голосование