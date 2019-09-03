Бишкек, , 12:50 — REGNUM Саудовский фонд развития предоставил правительству Киргизии кредит в размере $30 млн (около 2 млрд рублей) на строительство общеобразовательных учреждений, пишет «Kaktus.media» со ссылкой на информацию госархитектуры.

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В ведомстве сообщают, что на эти деньги в республике планируют построить 27 школ во всех регионах.

Киргизия получила кредит от Саудовской Аравии под 1% годовых сроком на 25 лет, из которых пять лет — льготный период.

Отмечается, что соглашение об этом займе было подписано еще в мае 2017 года. Тогда киргизстанские власти планировали на эти деньги возвести 16 зданий новых школ, способных вместить до 550 учеников. Но уже в 2018 году было решено, что будет построено 27 таких школ.

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