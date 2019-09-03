Вильнюс, , 12:38 — REGNUM Директор Департамента государственной безопасности Литвы — главной спецслужбы страны — Дарюс Яунишкис, который в 2018 году был признан самым влиятельным из госслужащих, в этом, 2019 году, занимает в рейтинге самых влиятельных госслужащих лишь третье место, уступив председателю Конституционного суда Дайнюсу Жалимасу и главе Банка Литвы (Центробанк) Витасу Василяускасу, который и возглавил рейтинг.

Самых влиятельных госслужащих оценивало 1013 литовских экспертов из различных областей — политики, экономики, общественных организаций и так далее. Опрос мнений экспертов готовился по заказу литовского портала Delfi журналом Reitingai.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Яунишкис был признан самым влиятельным госслужащим на фоне различных громких политических скандалов с участием литовских спецслужб. Секретные справки госбезопасности неоднократно в 2018 году становились причинами громких скандалов в Литве.

Например, вокруг изгнания экс-вице председателя парламента Миндаугаса Бастиса за его связи с российской госкорпорацией «Росатом» или вокруг влияния бизнеса на государство, который спровоцировал коррупционный скандал вокруг корпорации MG Baltic. Во всех случаях документы были секретными, но через неназванные источники попадали в СМИ, что хоронило политические карьеры ранее известных или влиятельных политиков.

Осенью 2018 года по подозрению в шпионаже в пользу России был арестован и до сих пор удерживается под стражей литовский оппозиционер Альгирдас Палецкис. Дело до сих пор не передано в суд, а Палецкису не предъявлены обвинения, что не мешает его удерживать в заключении уже почти год.

В эти дни в Литве происходит ещё один скандал — на этот раз в тесных связях с российскими дипломатами обвиняют депутата Сейма Литвы Ирину Розову, на которую информацию в парламент представил всё тот же ДГБ Литвы. Розовой грозят изгнанием из парламента.