«Белоруссия уже более 20 лет укрепляет дружественные отношения со странами-соседями в рамках инициативы о «поясе добрососедства», которая оправдала себя в полной мере. Возможно, пришло время взять эту модель за образец для формирования новой инициативы — «пояса цифрового добрососедства», — заявил 3 сентября в Минске Александр Лукашенко, выступая на международной антитеррористической конференции.

Минск, , 12:33 — REGNUM Белорусский лидер считает, что реализовать такую инициативу можно путем заключения межгосударственных и иных соглашений об обеспечении информационной безопасности. Он отметил: «С нашей точки зрения, ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь будут гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга».

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«И я был бы рад, если сегодня из Минска мы запустили бы «волну цифровой безопасности», призванную укрепить связи между странами, повысить эффективность совместного противодействия террористическим и иным угрозам в киберпространстве», — сказал Лукашенко.

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