Пекин, , 12:37 — REGNUM Руководство китайской корпорации Huawei обвинило власти Соединенных Штатов в организации против нее кибератак. Об этом 3 сентября сообщается на сайте портала Marketwatch.com.

Целью акции, по мнению китайской стороны, является стремление проникнуть во внутренние системы компании с целью получения информации для того, чтобы найти доказательства виновности корпорации в предъявленных ей ранее обвинениях.

«Факт остается фактом, обвинения, выдвинутые правительством США не были подкреплены доказательствами. Мы осуждаем данные действия, целью которых является дискредитация компании», — говорится в заявлении Huawei.

Напомним, ранее Соединенные Штаты обвинили Huawei в промышленном шпионаже, соответствующие обвинения были предъявлены финансовому директору предприятия Мэн Ваньчжоу, задержанному в США 5 декабря 2019 года. Пекин отвергает обвинения, заявляя о политической подоплеке дела.

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