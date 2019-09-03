В Белоруссии нет системных причин для экстремистской деятельности, основанной на религиозной, этнической или социальной нетерпимости. Об этом 3 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая на международной конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

Минск, , 12:30 — REGNUM Обращаясь к участникам международной конференции, белорусский лидер заявил: «Скажу больше: у властей Белоруссии и у меня лично также нет заинтересованности порождать террористические группировки, финансировать их и вооружать. Думаю, намек вы поняли».

Напомним, накануне белорусские правозащитники проинформировали спецдокладчика ООН об использовании «антиэкстремистского» законодательства в Белоруссии для борьбы с инакомыслием и политических репрессий. Белорусские независимые эксперты считают, что системные условия для экстремизма в постсоветской республике созданы.