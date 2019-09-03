Киев, 3 сентября 2019, 12:30 — REGNUM Пятый президент Украины, депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что на евромайдане 2014 года митингующие якобы требовали отменить конституционную реформу 1996 года, лишить президента части полномочий и вернуться к парламентско-президентской республике. Соответствующее заявление Порошенко сделал 3 сентября выступая с парламентская трибуны.
Он считает, что парламент важно защитить от возможного давления со стороны правоохранительных органов, чтобы он остался независимой ветвью власти.
Президент напомнил, что украинский народ долгих 25 лет ждал «отмены касты неприкасаемых».
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За документ проголосовали 373 парламентария — более двух третей от конституционного большинства.
Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина избавится от касты неприкасаемых, если Рада отменит депутатскую неприкосновенность. Он признал, что граждане Украины и депутаты находятся в неравном положении перед законом из-за наличия неприкосновенности.