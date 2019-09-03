Киев, , 12:30 — REGNUM Пятый президент Украины, депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что на евромайдане 2014 года митингующие якобы требовали отменить конституционную реформу 1996 года, лишить президента части полномочий и вернуться к парламентско-президентской республике. Соответствующее заявление Порошенко сделал 3 сентября выступая с парламентская трибуны.

«Хочу отметить, что требования «революции достоинства» заключались именно в том, чтобы отменить конституционную реформу 1996 года и лишить президента части полномочий, и вернуться к парламентско-президентской республике. Я твердо уверен, что мы должны оставаться именно в этих рамках», — сказал Порошенко.

Он считает, что парламент важно защитить от возможного давления со стороны правоохранительных органов, чтобы он остался независимой ветвью власти.

«В этих условиях мы с вами совместно несем ответственность за то, чтобы обеспечить независимость парламента, потому что парламент — это отдельная ветвь власти, и защитить парламент от любого политического давления», — рассказал Порошенко.

Президент напомнил, что украинский народ долгих 25 лет ждал «отмены касты неприкасаемых».

«Первые шаги в этом направлении были сделаны на протяжении предыдущих пяти лет. Еще раз отмечу, 8000 судей, которые имели абсолютную неприкосновенность…, лишились неприкосновенности за предыдущие пять лет», — сказал Порошенко.

«Хочу поблагодарить парламент, что в качестве законопроекта по внесению изменений в Конституцию был взят именно мой законопроект, с моей подписью. Я всегда был и остаюсь сторонником отмены депутатской неприкосновенности», — подытожил Порошеко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За документ проголосовали 373 парламентария — более двух третей от конституционного большинства.

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина избавится от касты неприкасаемых, если Рада отменит депутатскую неприкосновенность. Он признал, что граждане Украины и депутаты находятся в неравном положении перед законом из-за наличия неприкосновенности.