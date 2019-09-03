Цхинвал, , 12:28 — REGNUM В связи с проведением торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, с 20:00 4 сентября до 6:00 6 сентября временное не будут функционировать установленные в Южной Осетии места пересечения госграницы с Грузией. Об этом 3 сентября сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на комитет госбезопасности республики.

Напомним, ранее с 20:00 6 августа до 6:00 9 августа Южная Осетия временно закрывала границу с Грузией в память о событиях августовской войны 2008 года. С 20:00 25 августа до 6:00 27 августа Южная Осетия в память Дня признания независимости также временно ограничивала пропуск граждан в местах упрощенного пересечения госграницы с Грузией.

Абхазия временно закрыла границу с Грузией после антироссийских выступлений в Тбилиси 27 июня.

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