Нейпьидо, , 12:30 — REGNUM 3 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в рамках визита в страны Юго-Восточной Азии, прибыл в столицу Мьянмы, Нейпьидо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, президент страны посетил Мьянму спустя семь лет.

Известно, что в рамках своего визита Мун Чжэ Ин встретится с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Представители двух стран обсудят тесное сотрудничество и создание плацдарма для выхода на рынок южнокорейским компаниям.

Как отмечают источники, Мун Чжэ Ин и Аун Сан Су Чжи также обсудят военное преследование мусульман рохинджа вооруженными силами и полицией Мьянмы в штате Ракхайн.

4 сентября президент Южной Кореи примет участие в церемонии начала строительства промышленного комплекса, который будет построен к северу от города Янгон.