Улан-Батор, , 12:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха пригласил его посетить РФ.

«У вас есть приглашение посетить нашу страну, — сказал Путин, обращаясь к Хурэлсуха. — Надеюсь, что профильные ведомства и министерство иностранных дел в краткие сроки согласуют дату, ваш визит и подготовят поездку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 3 сентября, в Улан-Баторе прошли переговоры президентов России и Монголии Владимира Путина и Халтмаагийн Баттулга. Российский лидер пригласил своего монгольского коллегу посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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