Терроризм сегодня — это «вызов, с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам, каким бы силовым потенциалом и передовыми разработками они ни обладали». Об этом 3 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая на международной конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

Минск, , 12:23 — REGNUM «Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности, который не знает границ — ни государственных, ни моральных. Его жертвы — обычные люди, среди которых старики, женщины и дети. Его методы — жестоки и бесчеловечны. Используемые в подготовке террористических атак технологии развиваются со скоростью мирового информационного и технического прогресса», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Белоруссия поддерживает все антитеррористические инициативы в рамках ООН, сказал Лукашенко. При этом он отметил: «Но масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации. Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций — единственно верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе».