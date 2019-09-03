Эль-Кувейт, , 12:21 — REGNUM Индонезия и Кувейт договорились по деловым операциям на сумму 13 млн долларов США или около 184,5 млрд индонезийских рупий в области рыболовства, торговли, цифровых исследований, электронной коммерции, технологий обработки больших данных и искусственного интеллекта, сообщает информационное агентство Antara.

Издание отмечает, что индонезийско-кувейтский бизнес-форум был инициирован индонезийской торгово-промышленной палатой, кувейтской торгово-промышленной палатой и посольством Индонезии в Кувейте.

«Неопределенные глобальные экономические условия требуют от бизнеса более тесной и напряженной работы», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

«Правительство и деловой мир должны двигаться вместе», — добавила Ретно Марсуди.

Известно, что в индонезийско-кувейтском бизнес-форуме приняли участие 60 предпринимателей из обеих стран, включая нефтегазовый сектор, цифровую и электронную коммерцию, сельское хозяйство, рыболовство, здравоохранение, образование, розничную торговлю, строительство и туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди призвала увеличить число индонезийских специалистов, работающих в Кувейте.

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