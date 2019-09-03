Москва, , 12:20 — REGNUM Когда состоится следующая встреча глав «нормандской четвёрки» — России, Украины, Германии и Франции — пока неизвестно. Об этом 3 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что по итогам состоявшихся в Берлине консультаций советников глав государств, окончательная дата саммита так инее была определена.

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Меркель анонсировала следующую встречу «нормандской четвёрки»

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в столице ФРГ прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки» в рамках подготовки к предстоящему саммиту. Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков. Также участие в переговорах принял и новый глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Напомним, ранее на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча глав государств «нормандской четвёрки», главным вопросов которой является урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе, состоится в сентябре 2019 года.

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