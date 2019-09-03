Москва, , 12:18 — REGNUM Депутаты Госдумы продолжат работу по борьбе с терроризмом и настаивают на создании единого международного перечня террористических организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.

«Депутаты Госдумы продолжат работу по противодействию терроризму, в том числе и на международных площадках — 11−12 октября примут участие в региональной конференции в Стамбуле вместе с парламентариями Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая, где эта тема будет одной из главных. Мы также планируем обсудить вопрос создания единого списка террористических организаций», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что «память о невинных жертвах, погибших при взрывах жилых домов в Москве, в Волгодонске, в театральном центре на Дубровке, Беслане, во время других страшных трагедий в России и за рубежом — требует объединения всех стран в борьбе с этим злом».

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, который был учрежден в память жертв теракта в бесланской школе в первый день учебного года 15 лет назад.

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