Владивосток, , 12:18 — REGNUM Россия не ожидает прорыва по мирному договору между Москвой и Японией, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов перед запланированной на полях Восточного экономического форума встречей российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный, — сказал Моргулов журналистам. — Совершенно очевидно, что он займет много времени».

По его словам, пока позиции Москвы и Токио «существенно расходятся», но Россия будет продолжать «кропотливый диалог с японской стороной по существующим различиям».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Япония не заключили мирного соглашения после окончания Второй мировой войны. Вопрос принадлежности южной части Курил является основным камнем преткновения. Четыре острова Курильской гряды (Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи), которые отошли СССР по итогам войны, в Японию считают своими «северными территориями».

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