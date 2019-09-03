Псков, , 12:18 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 3 сентября, в День солидарности по борьбе с терроризмом, выступил с обращением к жителям региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, он назвал терроризм «мировым вызовом, с которым долгое время не могла справиться ни одна страна мира».

3 сентября — это день памяти погибших в Беслане, на Дубровке, в Буденновске, Грозном, Кизляре, Москве, Буйнакске, Волгодонске, Волгограде, Санкт-Петербурге. Сегодня мы вспоминаем как жертв, так и тех, кто ценой своей жизни спасал и защищал граждан России от смертельной опасности. Отечественные правоохранительные органы адаптировались к изменившимся условиям. За прошедшее время наша страна в ходе жесткой, непримиримой борьбы смогла нейтрализовать угрозу, до минимума снизив террористическую активность». Михаил Ведерников, губернатор Псковской области Отечественные правоохранительные органы адаптировались к изменившимся условиям. За прошедшее время наша страна в ходе жесткой, непримиримой борьбы смогла нейтрализовать угрозу, до минимума снизив террористическую активность».

Глава Псковской области приводит данные Совета безопасности РФ, согласно которым в 2018 году были предотвращены 19 терактов, в 2017 году — 25.