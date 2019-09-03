Псков,
3 сентября 2019, 12:18 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 3 сентября, в День солидарности по борьбе с терроризмом, выступил с обращением к жителям региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, он назвал терроризм «мировым вызовом, с которым долгое время не могла справиться ни одна страна мира».
«3 сентября — это день памяти погибших в Беслане, на Дубровке, в Буденновске, Грозном, Кизляре, Москве, Буйнакске, Волгодонске, Волгограде, Санкт-Петербурге. Сегодня мы вспоминаем как жертв, так и тех, кто ценой своей жизни спасал и защищал граждан России от смертельной опасности.
Отечественные правоохранительные органы адаптировались к изменившимся условиям. За прошедшее время наша страна в ходе жесткой, непримиримой борьбы смогла нейтрализовать угрозу, до минимума снизив террористическую активность».
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Глава Псковской области приводит данные Совета безопасности РФ, согласно которым в 2018 году были предотвращены 19 терактов, в 2017 году — 25.
«За этими цифрами десятки спасенных жизней, и долгие годы кропотливой работы наших правоохранительных органов.
Псковские десантники, спецназ, УФСБ, МВД внесли большой вклад в эти результаты и обеспечение безопасности на территории страны и области, и они продолжают нести свою бдительную, неусыпную службу. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в борьбе против терроризма, и благодарность тем, кто бьется за мир в нашей стране».
Михаил Ведерников, губернатор Псковской области