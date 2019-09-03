Сотрудникам посольства России в Великобритании в качестве ответа Борису Джонсону следовало процитировать одного из его предшественников — Уинстона Черчилля, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 3 сентября, комментируя высказывания британского премьер-министра.

Лондон, , 12:15 — REGNUM Как сообщалось ранее, Джонсон заявил, что Польша в 1939 году «оказалась между фашистским молотом и коммунистической наковальней». В посольстве РФ в ответ заявили, что «постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», а также напомнили, что в числе тех, кто «обрек польское государство на трагедию 1939 года», была и Великобритания.

«Нынешний премьер-министр Великобритании бросается «красивыми» фразами, но демонстрирует свое полное историческое невежество. Стоило бы ему помнить, что конкретно по поводу ввода Красной армии в Западную Белоруссию и Западную Украину в сентябре 1939 года сказал 1 октября того же года, выступая по радио, действительный авторитет британской политики, причём авторитет на века — Уинстон Черчилль.

Черчилль тогда, напомню, занимал пост Первого лорда Адмиралтейства, а в мае 1940 года стал премьер-министром. Так вот, в октябре 1939 года он сказал: «Россия проводит хладнокровную политику собственных интересов. Мы могли бы пожелать, чтобы русские войска стояли на своих нынешних позициях как друзья и союзники Польши, а не как захватчики. Но то, что русские войска должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России против нацистской угрозы… Когда господин Риббентроп на прошлой неделе был вызван в Москву, ему пришлось узнать и принять тот факт, что осуществление нацистских планов по отношению к прибалтийским странам и Украине должно быть окончательно остановлено».

Жаль, что наше посольство в Лондоне не привело эту фразу — для британцев она прозвучала бы более значимо, чем то, что они услышали от российских дипломатов.

Пусть об «исторических дискуссиях» рассуждают историки, а для нас существует историческая очевидность: наши войска вошли в Западную Белоруссию и Западную Украину, когда правительство Польши покинуло свою страну, когда Польша пала под ударом тех, с кем упорно ранее пыталась договориться о совместном походе против СССР.

Советский Союз реально готовился к войне с Третьим рейхом, чего польское правительство делать просто не захотело. И, повторю, он просто вернул себе те земли, которые, обескровленный Гражданской войной и иностранной интервенцией, включая и польскую агрессию, он вынужден был отдать Польше в 1920 году под давлением Запада», — отметил Михаил Демурин.