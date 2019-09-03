Москва, , 12:25 — REGNUM Высшее руководство РФ не намерено вмешиваться в публичный спор между компаниями «Роснефть» и «Транснефть», связанный с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не наша прерогатива», — заявил Песков РИА Новости.

Начавшийся в июне обмен компаний критическими замечаниями продолжился после обращения бывшего канцлера Германии, а ныне главы совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Шрёдер рассказал о беспокойстве европейских потребителей из-за качества поступающей нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, Шрёдер предлагал установить независимый контроль над качеством российской нефти в системе магистральных трубопроводов и ужесточить нормативы по содержанию хлорорганических соединений. Советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что услуги таких инспекторов должны будут оплатить нефтяные компании.

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