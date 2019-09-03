Киев, , 12:14 — REGNUM Новое правительство Украины будет работать над тем, чтобы новая программа сотрудничества с МВФ была для Украины последней. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

«У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или её просмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой», — заявила министр.

По её словам, главной задачей нового правительства Украины является выход украинской экономики на такой уровень, чтобы страна могла жить независимо от кредитов МВФ.

Напомним, ранее глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что с представителями МВФ обсудят программу сотрудничества продолжительностью 3−4 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил, что Украине не следует бояться дополнительных долгов, которые возникнут вследствие бурного роста её экономики. Он также пообещал вскоре опубликовать программу правительства, в которой будут приведены соответствующие расчёты.

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