3 сентября 2019 | Время чтения 8 мин

Марат Крайнов, , 13:04 — REGNUM Все постсоветские государства вышли из «гоголевской шинели». Они крепко связаны общим прошлым и настоящим. Когда что-то происходит в одной стране бывшего Союза, можно быть уверенным: то же самое произойдет и в другой.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Например, граждане России за последнее время могли наблюдать активизацию радикальной либеральной оппозиции — многочисленные разрешенные и несанкционированные шествия и митинги в Москве, отчаянные призывы оппозиционных лидеров к сторонникам выходить на улицы и запугивание власти стотысячными цифрами участников акций. В реальности, правда, все оказывалось по-иному — на пике численность протестующих в Москве колебалась в районе 25−28 тысяч человек. Тем не менее у российских протестов в их технологической и сценарной составляющей есть немало общего с процессами, происходящими совсем рядом, в нашем ближайшем окружении.

ОМОН на Пушкинской площади Антонова Дарья © ИА REGNUM

Речь идет о Казахстане, в котором действия оппозиции и механизмы раскачивания общественно-политической ситуации не просто напоминают — они буквально по пунктам соответствуют всем стадиям организации медийного «хайпа», практикуемого российскими «либералами». На примере сопоставления текущих процессов можно отчетливо увидеть единый механизм и сценарий, заложенный в основе дестабилизирующих процессов.

Начать, пожалуй, стоит с констатации простого факта. Казахстан — не Россия, но огромная, сравнимая с Канадой, страна с населением чуть больше 18,5 миллиона человек. По сравнению с территорией — в некотором смысле пустая страна. В митингах там традиционно принимают участие сотни, в лучшем случае пара тысяч человек. На протесты предыдущих лет власть реагировала неохотно и мягко. Задержали 100 человек, посадили одного — бизнесмена Тохтара Тулешова. В то же время благодаря митингам появились новые лидеры оппозиции.

Одна из них, Бахытжан Торегожина, сегодня говорит о том, что люди перестали бояться власти, люди устали от снижения уровня жизни и так далее. «Доверия к власти нет, вполне возможно, что эти маски-шоу спецслужбы устраивают, чтобы имитировать бурную деятельность. Наших властей сейчас граждане боятся больше, чем преступников», — пишет Торегожина.

Риторика очень похожая, взять хотя бы для сравнения высказывания Валерия Соловья, опубликованные в его блоге на «Эхо Москвы»: «Хворост массового недовольства высох. А власть упорно подносит к нему спичку».

Участник акции протеста Антонова Дарья © ИА REGNUM

Казахстанское отделение «Радио Свобода» — «Азатык» — в своем июньском материале «Призывные пункты, аресты, угрозы. Что стоит на пути волны протестных настроений в Казахстане» пишет о том, что, «воодушевившись отставкой Назарбаева в марте, после почти 30 лет его правления, сотни казахстанцев приняли участие в митингах по всей стране, требуя политических реформ, улучшения социальных условий и проведения свободных и справедливых президентских выборов 9 июня». Откуда такое возбуждение? И раньше требовали, когда Назарбаев руководил еще советским Казахстаном. И требовали серьезнее, жестче — нечего было терять.

Аналогичное воодушевление «Радио Свобода» испытывает и по поводу событий в Москве: «По вопросу о том, какие именно ненасильственные методы борьбы необходимы и допустимы, существуют разные точки зрения, об этом ведутся дискуссии, подчас ожесточенные. Но мне видится бесспорным то, что это должно быть прежде всего неравнодушие», — это лишь одна из многочисленных цитат».

Любовь Соболь Антонова Дарья © ИА REGNUM

Эффектная блондинка Любовь Соболь у нас — не менее эффектная брюнетка Асия Тулесова у них. Тоже из столичной интеллигенции, дочь поэта Ильяса Джансугурова. Генератор новостей для Amnesty International, Freedom House, даже ООН. После административного ареста 21 апреля объявила голодовку. Сама, как и Соболь, прекратила ее при отсутствии широкого медийного результата. В раскрутке Тулесовой также активное участие принимает «Радио Свободы».

Следует отметить, что уличные акции в Казахстане не становятся массовыми, впрочем, как и в России. Хотя после ухода Назарбаева они проводятся чаще. Например, 21 марта находящийся в международном розыске беглый казахстанский экс-олигарх Мухтар Аблязов призвал людей во всех городах Казахстана выйти на митинг. Рисковать своей свободой ранее осужденный на Родине Аблязов, впрочем, не стал. Аблязов обратился к неравнодушным гражданам через СМИ и соцсети — в своем посте на Фейсбук опальный экс-олигарх озвучил целую программу создания, по сути, подпольной антиправительственной структуры.

Нурсултан Назарбаев Kremlin.ru

На его призыв вышло несколько десятков человек, кого-то задержали. Серьёзного резонанса, кроме западных СМИ, это не вызвало. В числе причин провала протеста наблюдатели указывали на то, что Аблязову не удалось предъявить сторонникам какой-то центральной идеи протеста. Стандартное требование «ухода Назарбаева», повторяемое десятилетиями, неожиданно свершилось, и оказалось, что у казахстанской несистемной оппозиции нет никакой позитивной программы и плана действий. Протест ради протеста граждан страны не увлек.

На российском несистемном политическом поле есть свои игроки — покрупнее и позубастее. Там, где в небольшом Казахстане справляется один беглый олигарх и по совместительству революционер, в России роль исполняют двое. Иногда ругаются, иногда мирятся. Михаил Ходорковский и Алексей Навальный единодушны по отношению к власти. Иногда единодушны настолько, что буквально цитируют Аблязова.

Кстати, упомянутый выше экс-олигарх Аблязов пытался спрятать украденные на родине деньги в России через другого «оранжевого» специалиста по шатанию режима — русского националиста Белова-Поткина. Подельнику Аблязова пришлось за это отсидеть, но уже в России.

Алексей Навальный Антонова Дарья © ИА REGNUM

Непосредственной причиной старта протестов в Казахстане послужили прошедшие в республике выборы — с 9 по 13 мая в Казахстане проходили митинги против выборов президента (несколько странный повод). По всей стране задержали 4 тысячи человек, из них 700 отправили под арест на несколько дней, еще 300 оштрафовали.

А в Москве только 27 июля задержали больше тысячи человек. Через две недели протест выдохся, сократился до единичных пикетов. А был ли вообще тогда протест или это просто выплеск одномоментных коллективных эмоций? На одной из последних акций в Казахстане задержали всего 100 человек. Пусть задерживали каждого пятого — но разве это правда серьезный митинг с бескомпромиссными требованиями? Митинг людей, которые «пошли до конца»?

Опять же, если говорить о сходстве протестов в Москве и Казахстане, стоит обратить внимание на раскручивание одних и тех же тем. Например, задержание инвалида. В Казахстане это активистка Камилла Шоканова, у нее ДЦП. По степени накала и эмоциональности можно сказать, что работали тут опытные технологи.

В России — инвалид второй группы Василий Недопекли, автор телеграм-канала «Рупор Мордора». В постах не забывает оставлять реквизиты для донатов. На видео он участвует в акции в поддержку украинского политика Надежды Савченко.

Надежда Савченко Иван Шилов © ИА REGNUM

Инвалид и еще один критик действующей власти — Александр Горбунов, автор телеграм-канала «Сталингулаг». Обыски у него дома стали глобальным новостным поводом и даже темой для статьи в «Википедии». Если разбираться по западным СМИ — это очень важно.

Почему-то именно их задержания попадают в стримы и топ YouTube, вплоть до рекомендованного видео. Журналисты, разумеется, оказываются на месте событий исключительно случайно, но парадоксально вовремя.

Есть в Казахстане и свой Илья Азар, то есть журналист, тусовщик и вообще со всех сторон рукопожатный человек. Его зовут Альнур Ильяшев. Интересно, что работал в команде пиарщиков Зеленского, а всего, по собственному признанию, участвовал в шести кампаниях самого высокого уровня. В 2016-м тоже баллотировался в местный маслихат (совет муниципальных депутатов), но, в отличие от Азара, удачно «монетизировал протест». По мнению экспертов, был куплен акимом (главой администрации) и снялся с выборов.

Азар тем временем собирает донаты (повод — помощь задержанным после акции в поддержку журналиста Ивана Голунова) и публикуется в издании Independent, принадлежащем оппозиционному банкиру и экс-сотруднику КГБ Александру Лебедеву.

Общеизвестный факт, что деньги начинают революцию. Но они же могут предотвратить любую революцию, причем не обязательно деньги действующего государства. Навальный с Волковым создали сервис «Умное голосование», который больше всего приспособлен для сбора личных данных, конкретно — возраста и адреса. Это то, что потом будет продаваться в лучшем случае для таргетированной рекламы, а в худшем случае, то есть почти наверняка — коллекторам и мошенникам. Уже сейчас «Умное голосование» рассылает спам, а на деле занимается тем, что называется «фишинг». В событиях в Казахстане также прослеживаются аналогичные тенденции. Аблязов и его команда активно собирают личные данные активистов через социальные сети незарегистрированного движения «Демократический выбор Казахстана».

Сходство методик раздувания протестной активности в медиасреде, аналогичные способы задания повестки «гонимых» и практически идентичные образы «жертв» режима позволяют при этом сказать, что за протестами в России и Казахстане чувствуется уверенная рука опытного иностранного кукловода. Вопрос даже не в конкретных «методичках», которые так любит высмеивать либеральная оппозиция. Важны общие методические подходы к организации митинговой активности, максимально абстрактные лозунги и тотальная поддержка в иностранных СМИ. Шаблонность процесса при этом не должна вводить в заблуждение — наши западные партнеры, успешно отработав какой-то кейс по «смене режима» крайне неохотно отказываются от раз себя зарекомендовавшего политтехнологического инструментария.