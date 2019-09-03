Москва, , 12:02 — REGNUM В Улан-Баторе завершились переговоры президентов России и Монголии. Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали договор о дружбе и всеобъемлющем партнёрстве.

Монгольский лидер при этом отметил, что отношения России и Монголии проверены временем и боевым товариществом, и развиваются на принципах взаимного доверия. Он также поблагодарил президента России, что он празднует победу на Халхин-Голе вместе с Монголией.

«Эта Победа, которая защитила нашу независимость, наш суверенитет, спаявшая дружбу между нашими народами, является для нас священной. Народы наших стран всегда вместе строили мирную жизнь и вместе воевали в горячие дни войны», — отметил Баттулга.

Президент добавил, что они всегда будут помнить исторический подвиг монгольских и советских солдат.

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