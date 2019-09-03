Киев, , 11:59 — REGNUM Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщило 3 сентября информационное агентство «Украинские новости».

Данное решение поддержали 373 депутата при 300 необходимых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на заседании парламента, призвал депутатов отправить депутатскую неприкосновенность «на свалку истории».

Читайте также: Зеленский о депутатской неприкосновенности: ей пора на свалку истории

Отметим, что снятие неприкосновенности касается только уголовных дел, заведённых против депутатов Верховной рады.