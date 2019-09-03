Киев, , 11:55 — REGNUM Украина избавится от касты неприкасаемых, если Верховная рада отменит депутатскую неприкосновенность. Об этом 3 сентября заявил с парламентской трибуны депутат от фракции «Слуга народа», представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Речь не идет о политических преследованиях за деятельность народных депутатов. Речь не идет об ответственности за высказывания в парламенте. Речь не идет о результатах голосования в парламенте. Именно таким образом депутаты могут выражать свою политическую позицию. Речь идет об отмене касты неприкасаемых, касты, которой не может быть в цивилизованной стране мира», — сказал Вениславский.

Он признал, что граждане Украины и депутаты находятся в неравном положении перед законом из-за наличия неприкосновенности.

«Сегодняшний день может стать историческим, потому что весь народ Украины на протяжении десятилетий находился в неравном положении с народными депутатами. Причем это неравное положение касалось именно привлечения народных депутатов Украины к криминальной ответственности», — добавил Вениславский.

Он сообщил, что партия «Слуг народа» «решила воспользоваться законопроектом 7203, который был внесен в Раду предыдущим президентом Украины», чтобы ускорить процесс отмены неприкосновенности.

Как сообщалось, 3 сентября Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов выполнить свои предвыборные обещания и отменить неприкосновенность.