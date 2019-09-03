Киев, 3 сентября 2019, 11:55 — REGNUM Украина избавится от касты неприкасаемых, если Верховная рада отменит депутатскую неприкосновенность. Об этом 3 сентября заявил с парламентской трибуны депутат от фракции «Слуга народа», представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.
Он признал, что граждане Украины и депутаты находятся в неравном положении перед законом из-за наличия неприкосновенности.
Он сообщил, что партия «Слуг народа» «решила воспользоваться законопроектом 7203, который был внесен в Раду предыдущим президентом Украины», чтобы ускорить процесс отмены неприкосновенности.
Как сообщалось, 3 сентября Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов выполнить свои предвыборные обещания и отменить неприкосновенность.