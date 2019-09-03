Бишкек, , 11:50 — REGNUM Первомайский районный суд киргизской столицы наложил арест на мечеть «Героев 7-го апреля», построенную в южной части Бишкека на деньги экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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В надзорном ведомстве уточняют, что мечеть и земельный участок площадью один гектар, на котором она располагается, зарегистрированы на научно-производственную фирму «Форум», владельцем которой является Атамбаев.

Сейчас следственные органы выясняют происхождение денежных средств, выделенных бывшим главой государства на возведение этого религиозного объекта.

Отметим, что сам бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на открытии мечети в апреле 2019 года, заявил, что построить мечеть ему помогали друзья.

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