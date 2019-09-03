Улан-Батор, , 11:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин начал во вторник, 3 сентября, свой официальный визит в Монголию. Самолет президента приземлился в международном аэропорту «Чингисхан», российскую делегацию встретили официальные лица Монголии во главе с министром иностранных дел Дамдины Цогтбаатар.

Владимир Путин с президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой Kremlin.ru

На главной площади столицы Монголии прошла официальная церемония встречи президента России. По этому случаю был выстроен почетный караул и исполнены государственные гимны Российской Федерации и Монголии.

Главы Монголии и России оказали дань уважения памятнику Чингисхана, президент Путин оставил запись в книге почетных гостей.

По результатам переговоров главы РФ и Монголии подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией. Также были подписаны межгосударственные, межведомственные соглашения.

Нынешний визит, считают монгольские эксперты, является историческим событием.

«Как исследователь международных отношений я согласен с тем, что нынешний визит президента Российской Федерации является историческим событием. Учитывая уровень развития отношений обеих стран, думаю, что визит будет более эффективным по сравнению с предыдущими. Также визит приурочен к юбилею, 80-летней годовщине войны при Халхин-Голе. Некоторые люди прямо связывают этот визит с заключением стратегического соглашения между США и Монголией. Но я думаю, что это слишком одностороннее мнение. Есть практика, что план визита высокого уровня любых стран составляется предварительно. Географическое положение Монголии было и будет в центре внимания великих держав. Отношения с двумя соседями всегда были приоритетным направлением внешней политики Монголии, и можно увидеть из истории последних тридцати лет то, что Монголия сделала все возможное, чтобы сохранить баланс. Мы должны понять, что нам надо сделать многое, чтобы народ ощутил эффект от достигнутых между странами официальных договоренностей. Думаю, что один визит и официальные документы не могут сразу решать актуальные проблемы отношения двух стран», — прокомментировал визит Владимира Путина директор Института международных отношений Монгольской академии наук, доктор Дашнямын Золбоо.

Отметим, это это уже третий визит президента РФ в Монголию. Впервые он прилетел в 2000 году, встретившись с президентом Нацагийном Багабанди.

Потом, ровно пять лет назад, 3 сентября 2014 года Владимир Путин совершил официальный визит в Улан-Батор и провел переговоры с президентом Цахиагийном Элбэгдоржем.

Ранее сообщалось, что президент России будет участвовать в церемонии открытия нового сомона Халх-гол, проект которого реализовался в рамках празднования 80-летия годовщины боев при Халхин-Голе и деньги на который выделила Россия.

Церемония открытия нового сомона состоялась утром 3 сентября, в ней не участвовал глава РФ, по данным пресс-службы администрации президента Монголии, Владимир Путин после возложения венков к памятнику Герою Советского Союза, маршалу Георгию Жукову и участия в торжественном ужине с ветеранами улетает примерно 19:00 часов по местному времени.