Улан-Батор, , 11:48 — REGNUM Президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Церемония подписания договора прошла после переговоров Путина и монгольского лидера в Государственном дворце в Улан-Баторе.

Как сообщало ИА REGNUM, в монгольской столице прошли переговоры президентов России и Монголии. Стороны обсудили в том числе вопросы экономического и инвестиционного взаимодействия двух государств, а также совместные проекты в энергетике и промышленности.

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