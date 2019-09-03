Киншаса, , 15:52 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш посетил город Бени, находящийся в восточной части ДР Конго, и заявил, что миротворческие силы, действующие под эгидой ООН, продолжат оказывать помощь вооруженным силам страны, ведущим борьбу с повстанческими группировками.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, об этом Генсек сообщил во второй день своего визита в ДРК, организованного с целью удостовериться в эффективности усилий, предпринимаемых для борьбы с эпидемией вируса Эболы и вооруженными группировками.

По словам Генсека, МООНСДРК (Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго) продолжит сотрудничать с вооруженными силами и полицией страны, чтобы обеспечить безопасность и мир в Бени.

Район города Бени по-прежнему страдает от повстанческих группировок, в частности от группировки «Альянс демократических сил — Национальная армия освобождения Уганды» (ADF-NALU), которые периодически совершают нападения на местных мирных жителей.

Меры по ликвидации вооруженных группировок упоминались в качестве ответных мер, направленных на борьбу с эпидемией вируса Эбола в связи со случаями нападения повстанцев на работников здравоохранения, оказывающим помощь пострадавшим от заболевания.