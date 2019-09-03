Тунис, , 12:52 — REGNUM В Тунисе после объявления списка кандидатов на пост президента страны стартовала избирательная кампания, которая продлится до начала первого тура голосования, намеченного на 15 сентября текущего года. Тунисское независимое высшее управление по вопросу проведения выборов (ISIE) подтвердило допуск 26 кандидатов на пост лидера страны для участия в первом туре голосования в 27 избирательных округах. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Глава высшего управления Набиль Баффун заявил, что в состав органа входит свыше 1200 сотрудников, которые будут осуществлять контроль за соблюдением правил и норм ведения избирательной кампании с целью недопущения процедурных нарушений. Важным составляющим деятельности Управления будет мониторинг поступления на счета кандидатов финансовых средств из внутренних и внешних источников.

Эксперты сообщают, что в первом туре голосования основная борьба пройдет между кандидатами от партии «Возрождение» и партии «Призыв Туниса», которую возглавляет сын покойного президента страны Хафез Каид Эс-Себси. Главными претендентами на пост президента страны являются премьер-министр Юсеф Шахед, бывший министр обороны Абделькарим Збиди и кандидат от партии «Возрождение» Абдельфаттах Муру.