Манама, , 13:28 — REGNUM Власти Королевства Бахрейн призвали своих граждан в срочном порядке покинуть Ливанскую Республику, сославшись на опасность пребывания в ближневосточном государстве на фоне эскалации конфликта между Бейрутом и Тель-Авивом. Ранее королевские власти уже заявляли, что бахрейнцы ни при каких условиях не должны посещать Ливан. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Министерство иностранных дел Бахрейна выпустило заявление, в котором вновь предостерегло подданных Королевства от поездки в Ливанскую Республику в качестве меры защиты граждан от всех возможных опасностей и с целью обеспечения их безопасности. МИД Бахрейна отметило, что последние события в Ливане требуют принятия целого ряда мер для обеспечения безопасности как населения страны, так и иностранных граждан.

Напомним, в последнее время отмечается рост напряженности на границе Ливана и Израиля, стороны обменялись вооруженными атаками по приграничным целям противника.